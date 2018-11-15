سيدة تروي مأساتها مع زوجها: تعرضت للضرب منه طول 16 عاما

قالت جيهان كرم، إنها سقطت من شرفة الطابق الثاني خلال اعتداء زوجها عليها بالضرب المبرح، حيث تعرض لكسور مضاعفة في قدميها، أسفرت عن بتر قدمها اليسرى.



وأوضحت جيهان خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها تعرضت للضرب من زوجها طول فترة زوجها التي تخطت الــ 16 عاما، مؤكدا أن بقاءها مع زوجها كان محاولة يائسة للحفاظ على أطفالها وبقاء الأسرة.



وأشارت إلي أن أولادها هم من نصحوها بطلب الطلاق من والدهم نظرا لعدم تدخل أهلها على الاعتداء البدني غير المبرر.







