حماية المستهلك: ننسق مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق

أكد الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضبط أي منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وحذر " عبد المعطي"، المستهلكين في تصريحات له؛ من شراء أية سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، ما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك، موضحا أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "التوعية، والرقابة، والحماية"، بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة.



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار حملات الجهاز لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلكين وصحته وسلامته.



وناشد المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو معلومات لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة رقم الواتس آب 01281661880 أو تسجيل شكوى عن طريق الدخول على الموقع www.cpa.gov.eg أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (حماية المستهلك).