الماكينات الألمانية تضرب روسيا في الشوط الأول بثلاثية وديا.. صور

انتهت أحداث الشوط الأول من اللقاء الودي بين ألمانيا وضيفتها روسيا بتقدم الماكينات بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب "ريد بول أرينا".



وانتظر المنتخب الألماني للدقيقة 8، ليعلن عن تقدمه عبر ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي ليعزز بعدها نيكلاس سوله بالهدف الثاني في الدقيقة 25، كما اختتم سيرج جنابري أهداف الشوط الأول بالهدف الثالث في الدقيقة 40.



يخوض المنتخب الألمانى مواجهة الدب الروسى استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب هولندا الاثنين المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دورى الأمم الأوروبية.



