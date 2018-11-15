مجدي البسيوني عن ساطع النعماني: شهيد بدرجة تميز

نعى اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، العقيد ساطع النعماني، قائلًا: "شهيد شهيد شهيد، وربنا يرحمه"، لافتًا إلى أن الراحل ساطع النعماني شهيد بدرجة تميز؛ لأنه تلقى الضربة وظل يعاني عدة سنوات حتى توفاه الله.



وأضاف "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن البطل كان لديه قوة إيمان وعزة نفس، مشيرًا إلى أنه زاره في منزله عندما كان مصابًا ووجد منزله في قمة التواضع، متابعًا: "طلبت منه نجدد له منزله ونجهزه ولكنه رفض، وكان قاعد يتكلم معانا كأنه عامل عملية اللوز مش واحد فقد بصره".



وعلق على موقف منظمات حقوق الإنسان من الشهداء في مصر، قائلًا: "منظمات حقوق الإنسان اتكتمت أمام شهداء مصر.. هو الغرب هيعلمنا حقوق الإنسان، القرآن هو الذي علمنا حقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان دي هجايص".