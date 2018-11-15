أحمد إسماعيل: ساطع النعماني ضحى كثيرًا من أجل وطنه

قال النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب "نعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري في وفاة البطل الشهيد ساطع النعماني".



وأكد "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن الشهيد في جنة الخلد عند المولى عز وجل؛ لأنه ضحى كثيرًا من أجل وطنه.



وأضاف أن الداخلية تقوم بدور عظيم جدًا في سبيل استقرار مصر، مناشدًا الشعب المصري بمساندة الداخلية والجيش في حربهما ضد الإرهاب.