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محافظات

صحة المنوفية: لجنة من مجلس الوزراء لمعاينة مستشفيات المحافظة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:14 ص
الدكتور عبد البارى
الدكتور عبد البارى العجيزي، مدير إدارة المستشفيات
مروة فاضل
قال الدكتور عبد البارى العجيزي، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن لجنة من مجلس الوزارء بدأت في خطة لمعاينة جميع مستشفيات المحافظة.

واضاف، في تصريح خاص، أن اللجنة مهمتها رصد البنية التحتية والأجهزة المعطلة التي تحتاج إلي صيانة ومراجعة عقود الصيانة.

واكد أن اللجنة تتضمن اساتذة من كلية الهندسة واستشارين ومن الاسكان والمحافظة لمتابعة المستشفيات.

وتابع، العجيزى، أنه تم المرور علي ٦ مستشفيات بالمحافظة لرصد كافة المعوقات لرفع تقرير لمجلس الوزراء ولمحافظ المنوفية لمتابعة ما تحتاجه المستشفيات.
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