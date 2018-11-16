خالد جلال لـ صدى البلد: شباب منتدى العالم منحوا أبطال الزائر طاقة إيجابية

كشف المخرج خالد جلال، عن كواليس التعاون مع عدد من الممثلين الأجانب فى مسرحية الزائر والتى قام بإخراجها وتأليفها وعرضت فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وقال "جلال" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الممثلين الأجانب الذين شاركوا فى العرض كانوا فى غاية الالتزام خاصة بعد أن شعروا مع الساعات الأولى لتواجدهم بالمنتدى بحالة التقدير الشديد تجاه ما يحدث بدءًا من فكرة المسرحية التي مستهم جميعًا حتي لشعورهم أنهم أمام ممثلين مصريين محترفين.



وتابع "جلال" قائلًا: الشباب القائمون على المنتدى منحوا أبطال العرض طاقة وهذا ما وصل إلى الفنانين العرب والأجانب.