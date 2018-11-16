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فن

نهى النعيمي: الزائر جعلت شرم الشيخ ذات طابع خاص

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة السعودية نهى النعيمى إحدى بطلات مسرحية "الزائر" التى عرضت خلال منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، إن اختيارها للعمل جاء كونها إحدى طالبات مركز الإبداع الفنى الذى يترأسه د.خالد جلال.

وأضافت "النعيمى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها استقرت فى مصر بعد قبولها فى ورشة المخرج خالد جلال.

وأضافت، أن الرسالة التى ناقشتها مسرحية "الزائر" سبب انجذاب الجمهور لها خاصة وأن السوشيال سيطرت على حياتنا بشكل كبير وحولت أوضاعنا إلى الأسوأ.

واستكملت النعيمى أنها المرة الأولى التى تشارك فيها في منتدى الشباب ولفت انتباهها التنظيم الجيد فعلي الرغم من زيارتها لمدينة شرم الشيخ من قبل بهدف السياحة إلا أنها هذه الزيارة كان لها طابع خاص.
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