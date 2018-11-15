سيدة: مطلق ابنتى خطف حفيدتي واختفى منذ 7 سنوات

قالت نادية محمد، إن ابنتها تعرضت للضرب والإيذاء البدني من قبل مطلقها اثناء ما كانا زوجين، مضيفة أنه تشاجر معهم خلال خضوع زوجته لعملية قلب طمعا في مبلغ مادي، مؤكدا أن ابنتها قررت الانفصال عنه بعد هذا الموقف.



وأوضحت نادية خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنهم اقترفوا خطأ فادحا حين وافقوا علي خطبه ابنتها دون أن يسألوا بشكل دقيق عن سلوكه الذي اتضح بعد الزواج، مؤكدا أن ابنتها تعرضت للضرب والإيذاء البدني العديد من المرات.



وأشارت السيدة، إلى أن مطلق ابنتها اختفي بعد خطف ابنته ولم يعلن عن مكانه منذ سبع سنوات ونصف السنة، وتقدمت ببلاغ في قسم الشرطة وتبحث عنه منذ ذلك الحين دون أي أثر.



وطالب نادية المواطنين بالتعاون معها للوصول إلى حفيدتها التي نشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.