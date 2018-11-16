برلمانى: الأغانى الشعبية تقضي على الهوية والفن والثقافة المصرية

قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن ما يتم تداوله الآن تحت مسمى الأغاني والطرب بعيد كل البعد عن الأغانى والطرب التي عرفها وتربى عليها الشعب المصرى الذواق للفن والثقافة.



وأضاف "زايد" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النوع المنتشر تحت مسمى الأغانى هو نوع شاذ من الكلمات والألحان التي تعتمد على الابتذال والإسفاف لتحقيق الأرباح فقط، مؤكدا أن انتشارها يفسد الذوق العام للمجتمع المصري ويضيع الهوية والفن والثقافة المصرية الأصيلة التى كان لها سفراء في كاف البلدان العربية.



وشدد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار على ضرورة أن تمارس النقابات المعنية ووزارة الثقافة دورها في وقف هذا السفه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

