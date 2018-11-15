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هبة الخياط: أغانى المهرجانات ظاهرة عالمية.. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة هبة الخياط أستاذ الموسيقى بجامعة كفر الشيخ، إن انتشار أغانى المهرجانات ظاهرة عالمية وليست محلية كما يعتقد البعض.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير و ريهام الديب، أن موسيقى الضجيج تجتاح العالم بالكامل فلا يجب ان تعطى هذا الموضوع اكثر من حجمه.

وأشارت إلى أن موسيقى الضجيج قد تجعل من يسمعها ينتحر، موضحة أن كل شئ بالدنيا يظهر مختلفًا وجديدًا يأخذ وقتًا وينتهي .

وأشارت إلى أن هذه الأنواع من الاغانى لا تؤثر على المدى البعيد ولكن علينا ان نقضي عليها بطريقة صحيحة، وطالبت بعدم الاهتمام بهؤلاء الاشخاص حتى لا نعطى لهم أكثر من حقهم.

وأكدت أن أصحاب اغانى المهرجانات يسعون للحصول على نسبة زيارات ومشاهدات فقط.
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