المؤتمر الدولي السادس للأوعية الدموية.. الخميس المقبل

يقام المؤتمر الدولى السادس لجراحة للأوعية الدموية والطرق المستحدثة في تقليل التدخل الجراحي للشريان الأورطي يومي الخميس والجمعة الموافق 29 و30 نوفمبر الجارى من الساعة الحادية عشرة صباحا في الإسكندرية.



وذلك بالتعاون مع مستشفى هامبورج بألمانيا قسم جراحة الأوعية الدموية وجراحات الأورطي، وبحضور د. تيلو كوبيل رئيس القسم والذى يلقي محاضرتين كما سيتم نقل محاضرة للدكتور بيتر ناجتون أستاذ الأوعية الدموية بالكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، وأيضا سيتم عمل نقل حى من غرف العمليات بالمستشفى.



يعرض المؤتمر ولأول مرة، التدخل بالقسطرة من خلال العنق، وانسداد الشريان الثباتي المغذي للمخ، بنسبة نجاح بلغت 99 % ، بجانب علاج الاحتقان المزمن بالحوض وما يؤدي من مشكلات كبيرة لدى السيدات، منها تأخير الدورة الشهرية ، مشكلات بالعلاقة الزوجية.. بالإضافة لتقديم الجديد في القسطرة التداخلية، وعمل الوصلات الوريدية والشريانية للغسيل الكلوي للأطفال.



يضم المؤتمر ألف طيب يمثلون جامعات مصر ومستشفيات التأمين الصحي ووزارة الصحة ، مجانا دون اشتراكات ، ويتم تدريب الأطباء المصريين على أيدي أطباء من ألمانيا ، أيرلندا ولندن.



يتم عقد تدريبات نظرية لحصد نتاج الجديد بالمؤتمرات العالمية، وعلي رأسها مؤتمر اللينك الألمانى والشيرنج كروس البريطاني والقسطرة التداخلية بميونخ وأخيرا مؤتمر الجمعية الأمريكية للأوعية الدموية بأمريكا.