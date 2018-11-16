حبس موظف وآخرين لاتهامهم باختطاف تاجر وعامل بمصر القديمة

قررت النيابة حبس موظف بشركة بترول و3 آخرين 4 أيام لاتهامهم باختطاف تاجر وعامل بمصر القديمة.



كان المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من صاحب محل قرر بتلقيه اتصالًا هاتفيا من هاتف شقيقه صاحب ورشة موبيليا وأخبره خلاله بتعرضه وعامل بذات الورشة لواقعة خطف من قبل أشخاص مجهولين بالجيزة والاستيلاء على سيارته وطلب إعداد 40 ألف جنيه لتسليمها للجناة مقابل إطلاق سراحهما على أن يتم التقابل بمنطقة الفسطاط لتسليم المبلغ المالي وإطلاق سراحهما.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتم التنسيق مع المبلغ لمجاراة الجناة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن مباحث القسم من ضبط موظف بشركة بترول و3 تجار حال استقلالهم السيارة المستولى عليها وبصحبتهم المجنى عليه الأول وبحوزتهم 2 إيصال أمانة مذيلة بتوقيع المجنى عليه بـ 40 ألف جنيه.



واعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر المتهم الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية وتجارية بينه وبين المجنى عليه الأول لاستلامه موبيليا بمبلغ ٤٠ ألف جنية دون سداد ثمنها فاستعان بباقي المتهمين والذين قاموا باستدراج المجني عليهما لمنطقة الهرم / جيزة بدعوى رغبتهم في شراء بعض الموبيليا من الورشة ملك المجني عليه الأول واصطحبوا المجني عليهما واحتجزوهما بورشة النجارة الخاصة بأحد المتهمين ، وأكرهوا المجني عليه الأول على توقيع 2 إيصال أمانة المضبوطين بحوزتهم.