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محافظات

قوافل عينك في عنينا تنطلق للكشف عن أمراض العيون بالأقصر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
اليوم .. عينك في
اليوم .. عينك في عنينا تنطلق للكشف عن أمراض العيون
شمس يونس
تواصل مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى، برعاية رئاسة الوزراء عملها اليوم الجمعة، بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع  محافظ الأقصر.

وقال محمد عبد اللطيف مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالأقصر، أن هذه القافلة هي الحادية عشرة بالمحافظة ، وستتواجد القافلة في الثامنة صباحا بقرية حاجر العضايمة، وتستهدف الكشف على أمراض العيون أيضا بالقرى المجاورة التابعة لمركز اسنا بمحافظة الاقصر.

وأوضح عبد اللطيف أن قوافل عنيك في عنينا بالأقصر تلاقي إقبال كبير من المواطنين، تتكفل المبادرة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية بالكشف على المواطنين وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية
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