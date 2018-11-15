ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى: المتطرفون يريدون عَيش الناس في نكد ويحرمون عليهم الاحتفالات

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتطرفين يتشدقون كل عام بتحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف عمران فى مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، أن المتطرفين يريدون أن يعيش الناس فى نكد ويحرمون عليهم الإحتفالات التى لم يحرمها الشرع الحنيف ، منوها أن دار الإفتاء أطلقت خدمة جديدة لإصدار الفتاوى بالرسوم المتحركة.

وأشار إلى أن دار الإفتاء تغطي الفتاوى التى يكثر السؤال عنها بطريقة الرسوم المتحركة لا سيما قضية الانتماء للوطن والمعاملات المعاصرة.
loading...

ترشيحاتنا

الإفتاء: حلاوة المولد سنة تعلمناها عن النبي.. فيديو

خبراء بريطانيون يكتشفون موقع مدينة أتلانتس الأسطورية المفقودة

مصادر: الخطيب يرشح عبد الحفيظ بديلًا لزيزو.. وعرابي بديلا لفضل في الأهلي

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة

كريم فهمي يكشف سر مشاجرته يوم زفافه.. فيديو

من هو اللاعب الصالح .. ولماذا يسعى الأهلي لشرائه بقوة ؟

موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك

رابطة تجار السيارات تصدم المصريين: "زيرو" الجمارك مثل صفر المونديال

الأهلى يخوض 8 معارك شرسة خلال ديسمبر لرد الاعتبار أفريقيًا وتسلق قمة الدورى

قرارات نارية في تشكيل إدارة التعاقدات بالأهلي.. أهمها عودة صائد النجوم

شاهد.. حلا شيحة تبكي على الهواء في أول ظهور بعد خلع النقاب

الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

أحمد فهمي يبهر منى الشاذلى بألعاب سحرية على الهواء.. فيديو
موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك
أحمد فهمي يروي مشاكل وقع فيها بسبب تشابه الأسماء.. فيديو
مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة
قطار المنتخب الأوليمبي سالك فى الوديات.. فاز على السعودية والإمارات والجزائر وتونس وخسارة وحيدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟