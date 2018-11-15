أمين الفتوى: المتطرفون يريدون عَيش الناس في نكد ويحرمون عليهم الاحتفالات

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتطرفين يتشدقون كل عام بتحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



وأضاف عمران فى مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، أن المتطرفين يريدون أن يعيش الناس فى نكد ويحرمون عليهم الإحتفالات التى لم يحرمها الشرع الحنيف ، منوها أن دار الإفتاء أطلقت خدمة جديدة لإصدار الفتاوى بالرسوم المتحركة.



وأشار إلى أن دار الإفتاء تغطي الفتاوى التى يكثر السؤال عنها بطريقة الرسوم المتحركة لا سيما قضية الانتماء للوطن والمعاملات المعاصرة.