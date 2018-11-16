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حوادث

حبس 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة لافتات خاصة بإدارة المرور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
محمد العيسوى
قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بسرقة أعمدة حديدية ولافتات إرشادية خاصة بالإدارة العامة للمرور.

تمكنت قوة أمنية من مباحث تأمين مقر وزارة الداخلية فى التجمع الأول من ضبط ٤ عاطلين وبحوزتهم تروسيكل" بدون لوحات معدنية" محمل عليها 2 عمود حديدي مثبت بهما لوحات إعلانية ولافتات إرشادية خاصة بالإدارة العامة للمرور ومقص حديدي كبير الحجم وعتلة حديدية وحبل .

وتم القبض على كل من "محمد ش ح" 40 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 13634 فئة " ج " مدينة نصر أول، والسابق اتهامه في 9 قضايا آخرها "مخدرات " ، و"عبد الرازق أ ش" ٢٣ سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ش" 15 سنة، عاطل، و"محمد د إ" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية تروسيكل" بدون لوحات معدنية" قيادة الثاني.

واعترفوا بسرقة الأعمدة الحديدية الخاصة بإعلانات الطرق بإسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.
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