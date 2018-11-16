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حوادث

حبس زوجين سرقا مجوهرات وموبايلات طالبات مدرسة ثانوي بدار السلام

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قررت النيابة حبس شخص وزوجته 4 أيام لاتهامهما بسرقة مجوهرات وموبايلات طالبات مدرسة ثانوى بدار السلام.

كان قسم دار السلام تلقى شكوى أمام مجمع المدارس بشارع المدينة المنورة وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ٣ طالبات بمدرسة ثانوى بمحل البلاغ وقررن بقيام سيدة باستيقافهن حال تواجدهن أمام المدرسة.

وادعت أنها شقيقة مدرسة بذات المدرسة وأبلغتهن بأن هناك مسابقة داخل المدرسة وطلبت منهن التخلي عما يتحلون به من مشغولات ذهبية قبل الدخول للمسابقة على أن يقمن بإعادة استلامها منها عقب خروجهن من المدرسة إلا إنها غافلتهن وانصرفت عقب استيلائها منهن على 4 خواتم ذهب صيني و3 هواتف محمولة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وزوجها تم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش و4 طلقات واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة".
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