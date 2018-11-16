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حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة محل بلاي ستيشن

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهن لاتهامه بسرقة، محل بلاي ستيشن بمنطقة الزيتون.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من مهندس قرر باكتشافه سرقة 9 شاشات عرض من داخل محل بلاي ستيشن خاص به، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأكد أنه عقب قيامه بارتكاب الواقعة قام بالاستعانة بإحدى السيارات الأجرة وأوهم قائدها بأنه مالك المحل ووضع بداخلها المسروقات وفر هاربًا، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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