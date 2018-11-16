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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم باختطاف مقاول

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قرر قاضى المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بخطف مقاول وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة بمنطقة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالي بقيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز شخص داخل محل مهجورة بشارع سعيد، على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين وبصحبتهم المجني عليه صاحب شركة مقاولات.

تم تحريره، وبسؤاله قرر قيام أحد المتهمين باستدراجه لمحل الواقعة بدعوى مساعدة أحد المتهمين في العودة للعمل طرف والده، وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين في احتجازه وإكراهه على التوقيع على عقدين بيع لشقتين ملكه، وأمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، قرر المتهم الرئيسي أنه نظرًا لسابقة عمله طرف والد المقاول المختطف وعلمه بثرائهما ومداومته طلب مبالغ مالية من المجني عليه، خطط لاستدراجه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، إذ تمكن من استدراج المجني عليه لمحل الواقعة.

واكتشف عدم حيازته مبالغ مالية كبيرة، فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باحتجازه وإكراهه على التوقيع على عقود بيع شقتين، وكذا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.
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