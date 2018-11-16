فى عيد ميلادها.. دور رفضته مها أحمد فصنع شهرة غادة عبد الرازق

تحتفل اليوم الفنانة مها أحمد بعيد ميلادها حيث تعد واحدة من أبرز الكوميديانات فى مصر، كما استطاعت أن تخطف الأنظار خلال تقديمها إلى بعض البرامج كان آخرها برنامج "الست هانم" على التليفزيون المصرى.



وما لايعرفه الكثيرون أن الفنانة مها أحمد كان من المقرر أن تشارك فى بطولة فيلم "حين ميسرة" للمخرج خالد يوسف إلا أنها اعتذرت عن المشاركة فى العمل حيث كانت مرشحة لتقوم بالدور الذي لعبته غادة عبد الرازق وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.



يذكر أن الفنانة مها أحمد متزوجة منذ سنوات طويلة من الفنان مجدى كامل ولديها نجلين حيث بدأت قصة حبهما من خلال دراستهما فى معهد الفنون المسرحية.