ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الطويلة يحذر: زيادة كبيرة في أسعار الأدوية عقب قانون 645

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
محمد غالى
قال رئيس لجنة الحق فى الدواء د. صبرى الطويلة، ان القانون رقم 645 لسنة 2018، التي اصدرته وزارة الصحة، سيزيد من اسعار الادويه لانه يفتح الطرق امام الشركات لإنتاج عدد كبير من الأدوية، مضيفا انه يهدد اقتصاد الصيدليات.

وأكد الطويلة في تصريحات لصدي البلد ان إنشاء الشركات خطوط انتاج جديده سيرفع من تكلفة الدواء مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد زيادة كبيره في اسعار الدواء.

وأوضح رئيس لجنة الحق في الدواء، ان فتح البوكسات، يشتت رأس مال الصيدليات، مضيفا ان الصيدلي لا يستطيع توفير كل اصناف الادويه الجديده.

واضاف الطويلة، انه يجب اجبار شركات انتاج الادويه علي أخذ الادويه منتهية الصلاحية،مضيفا ان هذا القرار يزيد الادويه الإكسباير.
loading...

ترشيحاتنا

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

7 منتخبات تواجه شبح الغياب عن أمم أفريقيا 2019 بينها 4 من عمالقة القارة

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة

تامر حسني: البدلة حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية

شاهد.. حلا شيحة تبكي على الهواء في أول ظهور بعد خلع النقاب

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

رابطة تجار السيارات تصدم المصريين: "زيرو" الجمارك مثل صفر المونديال

وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة غرقا في النيل بسبب الكرة

إزالة شعر الجسم بالمعجون دون الشعور بألم

لصوص لا يدينون.. هدموا أسقف المقابر على الموتى في حكر التبين لسرقة حديدها

وسائل إعلام كورية شمالية: كيم يشهد اختبار سلاح جديدا

فيديو صادم يرصد تدني أوضاع مستشفيات قطر ويفضح إهمال أمير الارهاب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

أحمد فهمي يبهر منى الشاذلى بألعاب سحرية على الهواء.. فيديو
موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك
أحمد فهمي يروي مشاكل وقع فيها بسبب تشابه الأسماء.. فيديو
مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة
قطار المنتخب الأوليمبي سالك فى الوديات.. فاز على السعودية والإمارات والجزائر وتونس وخسارة وحيدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟