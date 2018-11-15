الطويلة يحذر: زيادة كبيرة في أسعار الأدوية عقب قانون 645

قال رئيس لجنة الحق فى الدواء د. صبرى الطويلة، ان القانون رقم 645 لسنة 2018، التي اصدرته وزارة الصحة، سيزيد من اسعار الادويه لانه يفتح الطرق امام الشركات لإنتاج عدد كبير من الأدوية، مضيفا انه يهدد اقتصاد الصيدليات.



وأكد الطويلة في تصريحات لصدي البلد ان إنشاء الشركات خطوط انتاج جديده سيرفع من تكلفة الدواء مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد زيادة كبيره في اسعار الدواء.



وأوضح رئيس لجنة الحق في الدواء، ان فتح البوكسات، يشتت رأس مال الصيدليات، مضيفا ان الصيدلي لا يستطيع توفير كل اصناف الادويه الجديده.



واضاف الطويلة، انه يجب اجبار شركات انتاج الادويه علي أخذ الادويه منتهية الصلاحية،مضيفا ان هذا القرار يزيد الادويه الإكسباير.