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تعليم

انتخابات طلاب حقوق عين شمس.. فرح بدون معازيم.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
على الرغم من التواجد الكبير لطلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس، داخل حرم الكلية، وعلى بعد خطوات معدودة من باب لجنة انتخابات اتحاد الطلاب، إلا أن صناديق الانتخابات ظهرت خالية بدون بطاقات ترشيح.

يزيد عدد الطلاب المقيدين بكلية الحقوق، عن 16 ألف طالب، ولم يترشح للانتخابات سوى 61 طالبا فقط على مستوى الفرق الدراسية الأربعة، لتكون النتيجة حضور المشرفين على الانتخابات، وأفراد الأمن، داخل لجان انتخابات غاب عنها العنصر الأساسي، وهم الطلاب.

شارك في انتخابات طلاب كلية الحقوق بالجولة الأولى 16 ناخبا فقط، وأعيدت الانتخابات، ليفاجأ مشرفو لجنة الانتخابات أن صناديق الاقتراع بها 3 بطاقات فقط، وبفحصهم تبين أن الأصوات الثلاثة باطلة.


وفسر الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» غياب الطلاب الناخبين، عن التصويت بأنهم منشغلين في المحاضرات الدراسية.

وأسدل الستار على انتخابات اتحاد طلاب كلية الحقوق، بإصدار قرار بتعيين أعضاء الاتحاد، لعدم الوصول للنصاب القانوني للانتخابات في الجولتين.
انتخابات طلاب حقوق عين شمس.. فرح بدون معازيم.. صور
انتخابات طلاب حقوق عين شمس.. فرح بدون معازيم.. صور
انتخابات طلاب حقوق عين شمس.. فرح بدون معازيم.. صور
انتخابات طلاب حقوق عين شمس.. فرح بدون معازيم.. صور
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