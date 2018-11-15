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أحمد فهمي: لا أجيد الطبخ.. ووالدتي بتغني .. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:43 م
أحمد فهمى
أحمد فهمى
حمزة شعيب
قال الفنان أحمد فهمى، إن طفولته كانت هادئة ، موضحا:" انه تربى فى بيت يعشق الموسيقى ويقدر الفن".

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلى" ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنه لا يجيد الطبخ، لكن يعي ترتيب غرفته وملابسه بشكل جيد، وخاصة أن منزله مزدحم.

وأضاف أن والده يحب الاستماع للموسيقى كثيرًا، أما والدته تغني نظرًا لصوتها الجيد، أما أشقاؤه لا يحبون الغناء.
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