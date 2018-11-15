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سامية خضر: ألحان الاغانى تهدئ الأعصاب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن فرنسا ترفض أغانى المهرجانات، مشيرة إلى أن فرنسا قامت بعمل جنازة عسكرية لأحد المطربين الكبار في الأيام الماضية مؤكدة أن هذا الفعل يؤكد على تعظيم الاغانى الوطنية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن هناك دولا فى أوروبا ترفض اغانى المهرجانات، وكشفت أن أمريكا من الدول التي ليس لها حضارة فى الفن ولذلك تشجع هذه الاغانى.

وأشارت إلى أن مصر بها مواهب فنية كبيرة وعلى الجميع تسليط الضوء على هؤلاء المواهب الجميلة، موضحة أن الألحان فى الاغانى تهدئ الأعصاب، مؤكدة ان القضاء على هذه الظاهرة أمر مطلوب حتى لا تستمر للأجيال المقبلة.

وأكدت أن مصر بها نسبة عالية من الأمية التامة للفن وصلت لـ 25%، وعلينا مواجهة ذلك.
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