كريم فهمي يكشف سر مشاجرته يوم زفافه.. فيديو

أكد الفنان كريم فهمي، أنه تشاجر يوم زفافه مع أحد الحضور، مضيفًا: "أول عريس في الدنيا يتخانق ويضرب في فرحه بالبدلة".



وروى فهمي، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "CBC" القصة: "كنت عامل فرحي في مكان مفتوح وفي آخر الفرح فضل صحابنا أوي بس فلمحت واحد غريب معرفوش بيصور بموبايله فقلت لواحد قريبي يشوف مين ده بعدها بدقيقتين لقيتهم بيتخانقوا مع بعض، واللي بيصور كان معاه ناس في الفرح قلب خناقة بينا وبين المصور وصحابه".



وأشار إلى أنه قام بتأليف أغنية خاصة لزوجته لغنائها يوم فرحه، وقام بتجهيزها قبل الفرح بيوم واحد، مضيفا: "مكنتش عاوز اعرفها لدرجة إنها بدأت تشك فيا إني بخونها".



