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سيدة تكشف سبب امتناع مطلقها عن رؤية أبنائه منذ 7 سنوات..فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت سارة محمود، إنها انفصلت عن زوجها منذ 7 سنوات حين اعتدى عليها بالضرب وطلب منها التنازل عن عقار الزوجية الذي تعيش فيه مع أبنائها.

مؤكدة أن أبناءها لم يروا والدهم منذ ذلك الحين بناء على رغبته في الابتعاد بعد زواجه بــ 20 يوما فقط من انفصالهما.

وأوضحت سارة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن أبناءها يعيشون حياة صعبة تحت ضغوط ومشاكل نفسية نتيجة رفض والدهم رؤيتهم مؤكدة إن ابناءها لا يحبون الناس ولا يختلطون بهم".

وأكدت، أن ابنتها تعاني من ضعف وقلة ثقة في المحيطين بها داخل الجامعة، حيث أنها لا تفكر في تكوين صداقات أو التفكير في الزواج خوفا مما حدث داخل أسرتها.
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