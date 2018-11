هؤلاء اعتنقوا الإسلام في ظروف خاصة.. طيار في الجو ومغنية على تويتر

ونشرت بعد ذلك مقطع فيديو وهي تردد فيه الأذان.



5- دفع الأداء المبهر الذي قدمه المحترف المصري العالمي محمد صلاح مع فريقه ليفربول، مشجعا ليفربوليا ليعلن إسلامه، وفاجأ المشجع متابعيه بتغريدة كتب نصفها بالإنجليزي، مدح فيها صالح، مؤكدا أنه انضم رسميا للإسلام، وكتب بالعربية: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.



6-وأعلن جوردي مارتينيز، لاعب برشلونة السابق والذي يعمل حاليًا مدربًا في أكاديمية النادي الكتالوني في الخبر بالسعودية، إسلامه بأحد المساجد، وظهر مارتينيز وهو يرتدي زيًا سعوديًا ويقف بجواره شخص يلقنه الشهادتين باللغة العربية، ثم لقنه شخص آخر الشهادتين بلغة أخرى يرجح أنها الإسبانية، قبل أن يتلقى التهاني من الحاضرين، بعدما قضى وقتًا يبحث ويدرس محاضرات تتحدث عن الدين الإسلامي للتعرف عليه عن قرب.



في لحظات غير اعتيادية، طيار في الجو ومغنية لجماهيرها ولاعب كرة قدم لعشاق لعبه، أعلن أوروبيون وغربيون اعتناقهم الإسلام بعدما وجدوا ضالتهم فيه.ونعرض خلال السياق الآتي أبرز من أعلنوا إسلامهم من المشاهير و أناس ليسوا بمشاهير لكنهم أعلنوا إسلامهم بعد اكتشفوا راحتهم في رحابه1-وثق مقطع فيديو أمس (14 نوفمبر) تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة قيام طيار برازيلي بإشهار إسلامه داخل طائرة تحلق بسماء تبوك في السعودية، حيث ظهر الطيار البرازيلي بالفيديو وهو بالطائرة، ويقوم أحدهم بتلقينه الشهادة ليرددها الطيار ورائه، وبمجرد انتهائه من ترديدها، قاموا بمصافحة بعضهما البعض.2-طيار آخر إيطالي أعلن هو الآخر إسلامه في يوليو الماضي خلال عمله على متن الخطوط الجوية السعودية، حيث أشهر إسلامه في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران في جدة واجهش في البكاء بعد نطقه بالشهادتين باللغة العربية.3- وفي مايو الماضي، أعلنت حارسة مرمى المنتخب السويدي لكرة القدم لأقل من 19 سنة، رونجا أندرسون، اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنها ستعمل على نشره، حيث كشفت اللاعبة رونجا أندرسون، في حوار مع صحيفة "أفتونبلاديت" المحلية، أن اعتناقها الإسلام قوبل بردود فعل كبيرة من قبل المقربين منها، لا سيما أسرتها.وأوضحت أندرسون التي تلعب لفريق "إيكيوبسالا" لكرة القدم النسائية، وحارسة مرمى المنتخب السويدي، أن بعض أصدقائها تأثروا بالإسلام بعد اعتناقها له، مبرزة أنه بعد أن اعتنقت الإسلام "أدركت أنني انتقلت إلى دين جميل. فأنا أؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم، وأعرف الله، وشعرت بمساعدته لي".وبدأت قصة رونجا أندرسون عندما تعرفت على شاب مسلم شرح لها تعاليم الدين الإسلامي ، واكتشفت أن كل أفكارها السابقة عن الإسلام كانت خاطئة، وأحست أن شيئا ما بداخلها يقول لها إنه الطريق الصحيح ، ثم شرعت بحضور المناسبات الدينية والدروس في المساجد.4- فاجأت المغنية الأيرلندية الشهيرة، سينيد أوكونور جمهورها عبر تويتر، باعتناقها الإسلام وعن تغيير اسمها إلى "شهداء دافيد"، وكتبت عبر تويتر: "هذا الإعلان عن أنني فخورة بكوني مسلمة، وهذا هو الاستنتاج الطبيعي لأي رحلة لاهوتية ذكية، كل دراسات الكتب المقدسة تؤدي إلى الإسلام، ما يجعل الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".وأضافت الفنانة البالغة من العمر 51 عاما أنها غيرت اسمها ليكون "شهداء"، كما غيرت صاحبة أغنية "Nothing Compares 2 U"، صورتها الشخصية على حسابها، حيث يمكن رؤية عبارة "فقط افعلها" (Just Do It) مع عبارة "ارتد الحجاب" (Wear Hijab)، مرفوقة بالعلامة التجارية لشركة الملابس الرياضية "Nick".