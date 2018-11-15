شاهد.. مشجعان يقتحمان ملعب ويمبلي ويسرقان الكرة

شهدت مباراة إنجلترا والولايات المتحدة، الودية اقتحام مشجعين لـ ملعب ويمبلي معقل المباراة وسرقا كرتين من الملعب وجريا بطريقة كوميدية.



وتشهد المباراة المقامة حاليًا ثلاثة أهداف حتى الآن في المباراة التكريمية لواين روني أسطورة المنتخب الإنجليزي.



ووقف لاعبو المنتخبين ممرا شرفيا أثناء دخول واين رونى رفقة أولاده الأربعة إلى أرضية الملعب، من أجل تكريمه من قبل رئيس الاتحاد الإنجليزي.







