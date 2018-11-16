ترحيب عربي ودولي ببيان النيابة السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي.. مصر تُثمن إجراءات المملكة.. وأمريكا وفرنسا: خطوة في الاتجاه الصحيح

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وزير إماراتي: نتائج تحقيقات مقتل خاشقجي تنهي تسييس القضية والنيل من السعودية



لاقى إعلان النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، ترحيبا عربيا ودوليا نظرا لما تضمنه من حقائق تلبي الاهتمام الدولى الذي صاحب تلك القضية.



وقالت النيابة العامة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية إن التحقيقات أوضحت أن الحادثة وقعت يوم 29 سبتمبر الماضي، عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.



وأضافت النيابة أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصًا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليترأس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.



وتابعت: "قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة، والتقى المستشار المذكور بقائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرًا على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحًا كبيرًا للمهمة".



وواصلت النيابة: "تواصل قائد المهمة مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه، وقام قائد المهمة بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة".



وأردفت، أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.



وأوضحت النيابة إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، وأنه تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.



وأشارت إلى أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص، وتم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد، وتم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.



وبينت أنه تم التوصل إلى من قام بارتداء ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان، وأنه تم تعطيل الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، وأن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص.



وأكدت النيابة أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض إو إعادته بالقوة.



وفي أول تعليق له بعد بيان النيابة العامة بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن الرياض لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي بشأن مقتل خاشقجي.



وهاجم الجبير، خلال مؤتمر صحفي أنقرة قائلا: "أرسلنا 3 مذكرات للجانب التركي للحصول على المزيد من الأدلة والنائب العام في انتظار الرد"، مشددا على أن السعودية ترفض "أي محاولة لتسييس القضية ونرفض أي محاولة للتدخل في شئون المملكة".



وأوضح أن السعودية لديها نظام قضائي مستقل يمكنه التعامل مع قضايا مثل قضية خاشقجي، وأن المملكة قالت من البداية إن أي شخص شارك في الجريمة سيخضع للتحقيق والمحاكمة، وأضاف أن قضية خاشقجي لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران، وأوضح المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وتابع الجبير خلال مؤتمر صحفي أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وبعد ساعات من مطالبة النيابة السعودية إعدام 5 من المتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كتب جمال الابن الأصغر للصحفي، عن تفاصيل مراسم تأبين والده داخل السعودية.



وذكر جمال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد جمال خاشقجي بمدينة جدة من الإثنين الى الأربعاء، اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



عربيا، تابعت مصر باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة، وتُثمن مصر الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية وتأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيدًا عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.



قال أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، عن بيان السعودية للكشف عن مقتل الصحفى جمال خاشقجى، وقال "قرقاش " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "المؤتمر الصحفي لوكيل النيابة العامة السعودي، للإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل المرحوم جمال خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذا للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، آن الأوان للإنتهاء من تسييّس القضية وإستخدامها للنيل من سمعة المملكة وإستقرارها".



وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية السعودية، والممثلة في النيابة العامة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي، تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن.



وأشارت إلى ما لمسته من جدية في هذه التحقيقات وفقًا لما أعلن في البيان الصادر اليوم عن النائب العام السعودي والذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية.



وأكدت الأمانة العامة أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضًا مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.



رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالبيان الصادر -الخميس- عن النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وقال السلمي - في بيان صحفي اليوم - إن بيان النائب العام السعودي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية، والتي أسفرت عن توجيه التهم إلى 11 شخصًا لدورهم في مقتل جمال خاشقجي وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة دورهم.



دوليا، قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر مطلع، الخميس، إن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم إعلان فرض عقوبات اليوم على 17 سعوديا لدورهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأضاف المصدر أن العقوبات الأمريكية ستشمل سعود القحطاني والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن بيان النيابة السعودية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خطوة هامة، وأشارت ناورت في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن "بيان النيابة السعودية هو خطوة أولى هامة ونتوقع من السعودية مواصلة تحقيقاتها"، وأضافت: "مستمرون في جمع المعلومات وتحليلها في قضية خاشقجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها"، وتابعت: "نسعى لكشف الحقائق والتشاور مع الكونجرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي".



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن التحقيق الذي يجريه النائب العام السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي يسير في الاتجاه الصحيح، وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية "نطالب بأن تتحدد المسؤوليات بوضوح وأن يحاسب الجناة في محاكمة حقيقية"، وأضافت "إعلان السلطات السعودية اعتقال 18 شخصا فيما يتعلق بالتحقيق يسير في الاتجاه الصحيح".



وعلى الرغم من أن باريس حذرت من احتمال فرض عقوبات بمجرد ظهور حقيقة ما حدث إلا أن رد الفعل الفرنسي كان متحفظا نسبيا، وتحرص فرنسا على الاحتفاظ بحظوتها لدى الرياض وحماية العلاقات التجارية التي تتنوع بين الطاقة والقطاع المالي وحتى مبيعات الأسلحة.