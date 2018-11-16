مصر الثورة ينظم ندوة محاربة الفكر التكفيري.. رئيس الحزب: لا تمييز بين المصريين وروح الوحدة الوطنية تجمع أبناء الوطن..والقس بولا فؤاد رياض:لن تفلح قوى الشر في التفرقة بين المسلمين والمسيحيين وبث الفتن

ندوة محاربة الفكر التكفيري بحزب مصر الثورة:

الدكتور حسين أبو العطا رئيس مصر الثورة: لا نُميز في بلادنا بين مسلم ومسيحي مجدي عبدالحليم: المنطقة العربية تعرضت لحرب الشائعات ومحاربة الشباب الشيخ إبراهيم محمد رضا، أحد علماء الأزهر الشريف: النقاب بدعة دخيلة على الإسلام القس بولا فؤاد رياض: مصر محفوظة في القرآن الكريم والإنجيل ونشعر بروح الأخوة والتكاتف





نظم حزب "مصر الثورة" برئاسة الدكتور حسين أبو العطا رئيس الحزب، ندوة أمس تحت عنوان "محاربة الفكر التكفيري والتعريف بأجيال الحروب وطرق الوقاية منها"، وذلك بحضور اللواء مجدي عبد الحليم أمين التنظيم بالحزب، والشيخ إبراهيم محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، والقس بولا فؤاد رياض كاهن كنيسة مارجرجس بالمطرية، والمستشار عبد الحكيم شداد نائب رئيس الحزب وعدد من الإعلاميين والصحفيين.





وبدأت الندوة بعزف النشيد الوطني، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر، وتمت مناقشة رفع الوعي بخطورة الفكر التكفيري والمتطرف وتأثيره على الأمن القومي، كما تمت مناقشة أهمية دور الخطاب الديني ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز منظومة القيم في مواجهة الفكر التكفيري.





وقال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، خلال الندوة إننا في مصر لا نُميز بالدين بين مسلم ومسيحي،فروح المحبة والتآخي والوحدة الوطنية تجمع بيننا، وتعلمنا من ديننا الإسلامي الأخلاق السامية، وأن سقوط أي مواطن مصري في حادث إرهابي يؤلمنا ويؤلم كل المصريين".





وأضاف أبو العطا: "إذا أردتم التأكد من كلامي عليكم أن تتجهوا للرأي العام في الشارع المصري وأن تسألوه عن رد فعلهم عن أي حادث يستهدف أشقاءنا ومواطنينا من المسيحيين،مشيرا إلى أن استهداف مسجد وكنيسة رد الفعل والتأثير واحد على الاثنين".





من جانبه، أكد اللواء مجدي عبدالحليم، أمين التنظيم بـ حزب "مصر الثورة"،أن المنطقة العربية ومصر مرت في السنوات الأخيرة بـما يسمى بحروب الجيل الرابع.





وأضاف خلال كلمته بالندوة أنه عند دراسة ما تمر به البلدان العربية من حروب الجيل الرابع وجد أنها ترتكز على أساسين هامين هما بث الشائعات والأفكار الهدامة عند الشباب، والثانية بمحاربة الشباب في صحتهم بنشر المخدرات.





وفى سياق متصل قال الشيخ إبراهيم محمد رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النقاب بدعة دخيلة على المجتمع الإسلامي، وليس من الإسلام في شيء.





وأضاف "رضا"، في كلمة له خلال الندوة، أن الأزهر الشريف حسم الجدل حول ذلك، مشيرا إلى أن النقاب يُستغل في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية مثل خطف الأطفال، والدين الإسلامي من هذه الأعمال براء.





وأوضح أن أي شخص يقتل ويُهاجم الأبرياء باسم الدين فإن الإسلام منه براء، مشيرا إلى أن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية هم المنوط بهم تعليم الدين الإسلامي الصحيح وما غير ذلك فإن الإسلام منه براء.





من جهته، قال القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس بالمطرية، خلال كلمته بالندوة" إن الدين المسيحي دين التسامح والإخاء والسلم والسلام والتواضع بين الناس جميعا.



