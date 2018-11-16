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محافظات

شوشة: تطوير 6 ميادين رئيسية والمدخل الغربي لمدينة العريش

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
شوشة تطوير 6 ميادين
شوشة تطوير 6 ميادين رئيسية والمدخل العربي لمدينة العريش
احمد صالح
أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن خطة تطوير مدينة العريش العاصمة، تتضمن 6 ميادين والمدخل الغربي للمحافظة، وأنه عازم على أن تكون العريش من أحسن عواصم المحافظات.

وأضاف المحافظ أن مصلحة مصر وشمال سيناء تستدعي تطوير ميناء العريش، والتعويضات ستكون مناسبة للمواطنين في حرم الميناء، موضحا أن تطوير ميناء العريش سيجلب الخير الكثير للمواطنين، إلى جانب توفير فرص عمل في أعمال الشحن والتفريغ، لافتا إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس سيزور المحافظة لبحث كافة أوجه التطوير.

وأكد المحافظ أنه تم عمل حصر شامل للمباني في حرم الميناء، وهناك بدائل كثيرة للتعويضات.

وبخصوص قضية التمليك، أشار إلى أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بمد فترة التقنين للمباني والأراضي، مناشدا المواطنين بالالتزام بتوقيتات عملية التقنين.
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