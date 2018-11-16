غدًا.. قافلة طبية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكري بالشرقية

تنظم مديرية الصحة بالشرقية بناء علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قافلة طبية لتشخيص وعلاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضي السكري بمستشفي الإبراهيمية المركزي وذلك غدا السبت المقبل.



يأتى ذلك من خلال التعاون المشترك بين مستشفي الإبراهيمية ضمن حملة (إحساسك نعمة) "معاكم بدأنا المشوار ومكملين"، وسيتم الكشف الطبي من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا ويشمل التشخيص الطبي وصرف العلاج مجانًا.

