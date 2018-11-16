حمو بيكا ومجدى شطة يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي.. برلمانيون: المهرجانات لا تقل خطورة عن الإرهاب.. مطالبات للمهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

برلمانيون عن الأغاني المبتذلة والإسفاف:

محمد شيمكو: يطالب المهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

تامر عبد القادر: الأغانى الشعبية لا تقل خطورة عن الإرهاب

عصمت زايد: الأغانى الشعبية تقضي على الهوية والفن والثقافة المصرية



انتشرت فى الآونة الأخيرة، أغانى المهرجانات واستقطبت شريحة كبيرة من الشباب، على الرغم من عدم فهم العبارات والكلمات التي يلقيها المغنى، إلا أن موسيقاها اجتذب إليها بعض الأذان، ولم تتوقف عند هذا الحد بل أصبح مؤدوها مشهورين وسط طبقة معينة من الشعب، وتناول أخبارهم بشكل كبير.



ولأن المهرجات لها جمهورها، لاقت أزمة المغنين، حمو بيكا ومجدى شطا رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى، وأصبح التراشق بين الاثنين حديث الساعة، وعليه طالب أعضاء مجلس النواب ضرورة قيام نقابة المهن الموسيقية بتحرير دعوات قضائية ضد الذين ساهموا نشر الإسفاف والابتذال فى المجتمع المصرى تحت مسمى الأغانى بتهمة الإضرار بالذوق العام ليصبحوا عبرة لمن يحاول تقليدهم.



قال النائب محمد شيمكو، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك فرقا كبيرة جدا فى كلمات وألحان الأغاني الشعبية، وما يتم غناؤه الآن من ابتذال واسفاف، موضحا أن الأغانى الشعبية تعتمد على الكلمات العامية التي يستخدمها الجميع.



وأضاف لـ صدى البلد: "اللى بيتقال دلوقتي ما ينفعش نسميه أغانى شعبية لأن معظمها يعتمد على الكلمات والألفاظ غير اللائقة".



وتابع عضو مجلس النواب، أن نقابة الموسيقيين ونقابة المهن الفنية لديهما التشريع القانونى الذى يمكنهما من وقف الإسفاف الذي تجاوز حده فى الانتشار، ولكن جزء من آليات التنفيذ صعب وهو وقف وملاحقة من يغنون هذا الإسفاف فى الافراح، أما الجزء السهل هو عدم مساعدتهم فى الوصول للشاشات الفضائية، مضيفا أن مجرد ظهورهم على الشاشات الفضائية يعتبر ترويج ومساندة لهم.



وطالب "وكيل لجنة الثقافة والإعلام" نقابة المهن الموسيقية بتحرير دعوات قضائية ضد الذين ساهموا نشر هذا النوع من الأغانى بتهمة الإضرار بالذوق العام ليصبحوا عبرة لمن يحاول تقليدهم".



من جانبه قال النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، أن ما يقدم من إسفاف وسفه تحت مسمى الأغانى الشعبية والمهرجانات أدى إلى انحدار كبير وسريع في قيم وأخلاقيات المجتمع المصرى، مشيرا إلى أنه تم الترويج لمخدر الاستروكس فى بعض من هذا الابتذال والإسفاف.



وتابع عضو مجلس النواب لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي اعتمدت عليه جماعة الإخوان الإرهابية لتدمير المجتمع المصرى، مؤكدا أن هذه الظاهرة بمثابة ناقوس خطر على الشعب المصرى ويجب التصدي لها سريعا من قبل وزارة الثقافة المصرية وكافة الجهات المعنية.



وأكد "عبد القادر" أن مروجي هذا النوع من الكلمات والألحان لا يهم فقط سوى تحقيق الأرباح غير مكترثين بما يقدموه من مادة سيئة وخطيرة.



وفى سياق متصل قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله الآن تحت مسمى الأغاني والطرب بعيد كل البعد عن الأغانى والطرب التي عرفها وتربى عليها الشعب المصرى الذواق للفن والثقافة.



وأضاف "زايد" لـ"صدى البلد"، أن النوع المنتشر تحت مسمى الاغانى هو نوع شاذ من الكلمات والألحان التي تعتمد على الابتذال والاسفاف لتحقيق الأرباح فقط، مؤكدا أن انتشارها يفسد الذوق العام للمجتمع المصري ويضيع الهوية والفن والثقافة المصرية الأصيلة التى كان لها سفراء في كاف البلدان العربية.



وشدد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار على ضرورة أن تمارس النقابات المعنية ووزارة الثقافة دورها في وقف هذا السفه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.