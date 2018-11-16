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محافظات

محافظ الغربية يوفر 7 فرص عمل وصرف معاش فى لقائه بالمواطنين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:56 ص
صدى البلد
احمد علي
أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه من أهم أولوياته الإلتقاء بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول الفورية لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى يحرص على عقده بصفة دورية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام إيمانًا منه بأهمية رعاية مصالح المواطنين وتلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم وخاصة البسطاء ومحدودى الدخل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى بداية اللقاء وجه محافظ الغربية، القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بحسن استقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة والفورية لها.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير7 فرص عمل بالقطاع الخاص للمواطنين الذين تقدموا بتوفير فرص عمل.

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالسير فى إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ4 حالات تقدموا خلال اللقاء وأيضًا صرف مساعدات مالية لـ 4 حالات إنسانية نظرًا لظروفهم المعيشية، وتفعيل الدور المجتمعى ومراعاة الحالة الفعلية للمواطنين عند عمل الأبحاث الإجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة.

كما وجه محافظ الغربية رئيس حى أول طنطا بتقنين أوضاع كشك لأحد المواطنين باللقاء نظرًا لظروفه الاقتصادية حيث لديه إثنين من الأولاد معاقين ذهنيًا.

وخلال اللقاء لاحظ محافظ الغربية وجود مشاكل وطلبات أخرى لدى المواطنين غير التى تقدموا بها فقام على الفور بالتوجيه نحو حلها ومنها سرعة إجراء عملية جراحية بالقرنية لإحدى السيدات فى اللقاء وتوفير العلاج لعدد من المتقدمين على نفقة الدولة وأيضًا التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير ماكينة خياطة للأحذية لمساعدة المواطن فى الكسب، كما وجه بعرض حالة أحد المواطنين على لجنة صندوق الإسكان بالمحافظة لتوفير شقق بالإيواء العاجل، وخلال اللقاء قام محافظ الغربية بتوزيع البطاطين على عدد من المواطنين بمناسبة حلول فصل الشتاء.

وفى السياق ذاته وجه محافظ الغربية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بتشكيل لجنة مشتركة بين الشركة ومديرية الصحة لأخذ عينة من المياه من قرية دفرة وتحليلها بناءً على شكوى أحد المواطنين من أهالى القرية وعرض مذكرة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوضيح الموقف الفنى لاستخدام مواسير المياه المصنعة من مادة الأسبستوس.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طنطا بتنفيذ قرار غلق إحدى ثلاجات الموز بنطاق المركز لكونها مقامة خارج الحيز العمرانى وبدون ترخيص وتضرر الأهالى منها.

وفى الإطار ذاته وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة لمراجعة ترخيص البناء لأحد المنازل المقرر إنشائها بمنطقة سبرباى لمخالفة شروط الترخيص.
محافظ الغربية يوفر 7 فرص عمل وصرف معاش فى لقائه بالمواطنين
محافظ الغربية يوفر 7 فرص عمل وصرف معاش فى لقائه بالمواطنين
محافظ الغربية يوفر 7 فرص عمل وصرف معاش فى لقائه بالمواطنين
محافظ الغربية يوفر 7 فرص عمل وصرف معاش فى لقائه بالمواطنين
محافظ الغربية يوفر 7 فرص عمل وصرف معاش فى لقائه بالمواطنين
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