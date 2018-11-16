برلمانى يطالب بوقف الإعلانات والمسابقات الوهمية عبر وسائل الإعلام

تقدم النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط في المنيا، بطلب مناقشة بشأن إلغاء الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام.



وقال رشاد أبوطالب: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة الإعلانات الوهمية في جميع وسائل الإعلام بالتلفزيون المصري والراديو والصحف والمجلات وغيرها بل وتتنافس القنوات على بث برامج مسابقات لكسب الأموال ومن أراد الفوز عليه الاتصال برقم من أرقام هواتف تكلفتها مرتفعة مقارنة بأجور الاتصال العادية.



ويوجد نماذج مختلفة للمسابقات الوهمية على السوشيال ميديا، والتى تستهدف زيادة عدد المتابعين لصفحة على فيس بوك وغيرها.



وطالب الدكتور سمير رشاد ابو، جميع الأجهزة المعنية بالتدخل لمنع الاعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة على القنوات الفضائية ومعاقبة من يعلنها وتوعية المواطنين بتوخي الحذر من الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها في القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي وغيرها.



وأكد أبو طالب أن هذه القنوات لا تقل فى خطورتها عن عمليات النصب التي يرتكبها منعدمي الضمير للاستيلاء على أموال الناس بطريقة غير مشروعة مستغلة في ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الشباب الذي يعاني من البطالة وقلة الدخل مما يدعم من ثقافة الحظ لدى هؤلاء الشباب اللاهث وراء الثروة بأقصى سرعة ممكنة.