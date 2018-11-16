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رياضة

الأهلي: قبول 12 ألف عضوية في فرع التجمع الخامس بـ 60 ألف جنيه..فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي، أن من ضمن قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء زيادة اشتراك عضوية النادي إلى 500 ألف جنيه بدلا من 350 ألف جنيه وذلك بداية من فبراير المقبل.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل ستعتمد قرار زيادة قيمة الاشتراك للنادي.

وكشف شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، عن الموافقة على رفع عضوية الشيخ زايد إلى 175 ألف جنيه مقابل 125 ألف جنيه اعتبارا من اليوم التالي للجمعية العمومية للنادي التي تقام يوم الجمعة المقبلة بدون الانتظار إلى 1 فبراير 2019 كما في العضوية الكاملة للنادي.

وأشار شريف فؤاد إلى أنه بداية من الشهر المقبل سيتم فتح قبول 12 ألف عضوية في فرع النادي الرابع في التجمع الخامس بقيمة 60 ألف جنيه للعضوية.
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