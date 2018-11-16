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توك شو

خبير اقتصادي: الحكومة سبب ارتفاع أسعار السلع والخضراوات

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:51 ص
صدى البلد
توك شو
أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الحكومة هي المتسببة في ارتفاع أسعار السلع والخضروات، موضحًا أن انخفاض نسبة التضخم يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين المذاع على فضائية "الرافدين+"، أن تصريحات الحكومة عن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس واهية.

وقال إنه يوجد لعبة كبيرة جدًا على مصر وأن دور الدولة غائب، متابعًا: "تصريحات الحكومة شماعات".
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