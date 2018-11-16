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أستاذ علوم سياسية يكشف آخر تطورات الوضع في فلسطين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:19 ص
صدى البلد
توك شو
كشف الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، عن آخر تطورات الوضع في فلسطين، موضحًا أن الوضع في فلسطين حاليًا في حالة ترقب.

وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين المذاع على فضائية "الرافدين+"، أنه كان هناك جهود مصرية لوقف إطلاق النار في فلسطين ووقف التصعيد وتهدئة الموقف.

وأشاد بدور مصر، قائلًا إنها تقف بالمرصاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الكبرى في المنطقة التي تتولى دورها الإقليمي والعربي وتحاول تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تلقى ضربات موجعة وأن هناك فشل كبير للقبة الفولاذية الإسرائيلية عندما اقتحمت بصواريخ بدائية.

وأكد أن نتنياهو سيسقط لأن هناك خلافًا بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت ضعيفة ومن الممكن أن تسقط في أي لحظة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الوضع خطير للغاية الآن وأن الاتفاقية التي عقدت هشة وأن النيران ستشتعل في أي لحظة بسبب أي موقف.
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أستاذ علوم سياسية يكشف آخر تطورات الوضع في فلسطين

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