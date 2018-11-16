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توك شو

ناقد رياضي: مباراة مصر وتونس اختبار حقيقي لأجيري وهاني رمزي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:48 ص
صدى البلد
توك شو
أكد الناقد الرياضي شوقي حامد، أن مباراة مصر وتونس غدًا بمثابة أول اختبار جاد وحقيقي لأجيري وهاني رمزي لأنها مباراة صعبة وتحتمل كل النتائج.

وأشار "حامد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+"، إلى أن أجيري أعطى شيئًا من الأمل في تطوير الكرة المصرية وأنه يجب على اللاعبين ألا يتأثروا بنتيجة مباراة الترجي والأهلي وأن يشحنوا حماسهم.

وشدد على عدم الضغط على محمد صلاح حتى لا يتعرض للإصابة رغم أن مصر تحتاج إلى صلاح طوال الـ90 دقيقة، معقبًا: "صلاح ابن مصر البار الذي رفع رايتها في العالم".

وعن اعتزال وليد سليمان اللعب دوليًا، قال: "مكابرة وعناد ليس له أي مبرر"، لافتًا إلى أن أجيري يحتاج إلى مراجعة في عدم ضم وليد سليمان وكذلك بعض اللاعبين الآخرين إلى صفوف المنتخب.
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