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توك شو

السجيني: رئيس مجلس النواب لم يقصر في الزيارات الخارجية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
توك شو
علق النائب أحمد السجيني عضو مجلس النواب، على زيارة رئيس مجلس النواب إلى بيلاروسيا، قائلًا: "رئيس مجلس النواب لم يقصر في الزيارات الخارجية رغم أنها متعبة للغاية".

وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين المذاع على فضائية "الرافدين+" أن هذه الزيارات لها دور كبير في تغيير وجهات نظر هذه البلدان تجاه مصر وتنقل موقف مصر بشكل مختلف عن الرؤية الخاصة بالجانب الحكومي.

ولفت إلى أن هناك أريحية لمجلس النواب عند زياراته للخارج بصفته يمثل الشعب، مضيفًا أن بيلاروسيا احتفت بالوفد المصري احتفاءً شديدًا جدًا.
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