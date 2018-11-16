ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

منظومة التعليم ورؤية مصر ٢٠٢٠ فى ندوة بتربية طنطا..صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
احمد علي
نظمت كلية التربية بجامعة طنطا أمس، ندوة بعنوان "منظومة التعليم ورؤية مصر 2030" لرفع وتنمية الوعى لدى الشباب بأهم التحديات التى تواجهها مصر تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات بالغربية.

حاضر في اللقاء الكاتب الصحفي الكبير رفعت فياض فى حضور الدكتور سمير الخويت عميد الكلية وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.

وأكد "فياض" فى كلمته، أن التعليم أمن قومي لابد من الاهتمام به، وأشار للمشروع القومى لتطوير التعليم كما طالب أن يتم إعداد المدرسين وتطوير نظام الامتحانات والقياس ثم أشار فى حديثه إلى مراحل التطوير الحالية للتعليم الأساسي والثانوي وأنه من الضروري توفير تكلفة التعليم واقتصادياته الحقيقية وعدم إلقاء عبء تكلفة التعليم على كاهل ولي الأمر، كما تحدث عن التعليم الفني ودوره في النهضة المرغوب فيها في مصر وكيفية ربط التعليم الفنى بسوق العمل.
منظومة التعليم ورؤية مصر ٢٠٢٠ فى ندوة بتربية طنطا..صور
منظومة التعليم ورؤية مصر ٢٠٢٠ فى ندوة بتربية طنطا..صور
منظومة التعليم ورؤية مصر ٢٠٢٠ فى ندوة بتربية طنطا..صور
loading...

ترشيحاتنا

4 قرارات هامة باجتماع الخطيب مع الجهاز الفني والتعاقدات بالأهلي

خبراء بريطانيون يكتشفون موقع مدينة أتلانتس الأسطورية المفقودة

سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا

اندلاع حريق هائل في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

تعليق ناري من أحمد الشيخ على قرار استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية

ملحمة مصرية جديدة.. من غاسل صحون في اليابان إلى مترجم الملوك والرؤساء

قرارات نارية في تشكيل إدارة التعاقدات بالأهلي.. أهمها عودة صائد النجوم

مصادر: الخطيب يرشح عبد الحفيظ بديلًا لزيزو.. وعرابي بديلا لفضل في الأهلي

الأهلى يخوض 8 معارك شرسة خلال ديسمبر لرد الاعتبار أفريقيًا وتسلق قمة الدورى

كريستيانو رونالدو يتزوج أم أولاده

الأمم المتحدة تصوت لقرار مصري يسمح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة غرقا في النيل بسبب الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

زكريا ناصف يفجر مفاجأة حول إعادة تشكيل لجنة للكرة بالأهلي.. فيديو
أحمد فهمي يبهر منى الشاذلى بألعاب سحرية على الهواء.. فيديو
موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك
أحمد فهمي يروي مشاكل وقع فيها بسبب تشابه الأسماء.. فيديو
مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟