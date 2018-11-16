منظومة التعليم ورؤية مصر ٢٠٢٠ فى ندوة بتربية طنطا..صور

نظمت كلية التربية بجامعة طنطا أمس، ندوة بعنوان "منظومة التعليم ورؤية مصر 2030" لرفع وتنمية الوعى لدى الشباب بأهم التحديات التى تواجهها مصر تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات بالغربية.



حاضر في اللقاء الكاتب الصحفي الكبير رفعت فياض فى حضور الدكتور سمير الخويت عميد الكلية وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.



وأكد "فياض" فى كلمته، أن التعليم أمن قومي لابد من الاهتمام به، وأشار للمشروع القومى لتطوير التعليم كما طالب أن يتم إعداد المدرسين وتطوير نظام الامتحانات والقياس ثم أشار فى حديثه إلى مراحل التطوير الحالية للتعليم الأساسي والثانوي وأنه من الضروري توفير تكلفة التعليم واقتصادياته الحقيقية وعدم إلقاء عبء تكلفة التعليم على كاهل ولي الأمر، كما تحدث عن التعليم الفني ودوره في النهضة المرغوب فيها في مصر وكيفية ربط التعليم الفنى بسوق العمل.