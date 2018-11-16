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ثقافة

وزير الطيران باحتفالية المسرح الكبير: الأوبرا ستظل حافظة للقوى الناعمة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:42 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أشاد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بالدور التاريخى الذى تلعبه الأوبرا المصرية، ووصفها بأنها منارة للثقافة والإبداع.

وقال الوزير خلال احتفالية كبرى على المسرح الكبير مساء الخميس بمناسبة يوم التميز للعاملين بوزارة الطيران، أن الأوبرا ستظل حافظة للقوى الناعمة ليس على مستوى مصر فقط بل على المستوى العربى والعالمى.

وهنأ وزير الطيران المدنى العاملين بالطيران المدني وأسرهم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأعقب كلمة الوزير احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة.

يذكر ان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران ممثلة فى شركة مصر للطيران وبين دار الأوبرا المصرية.
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