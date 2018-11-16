طب طنطا تنظم ندوة تثقيفية لمرضى السكري.. صور

نظمت كلية الطب بجامعة طنطا مساء أمس، ندوة تثقيفية لمرضى السكرى بالعيادة الشاملة تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وانعقدت الندوة بالتعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتورة سحر هزاع وقسم الأمراض الباطنة بالكلية برئاسة الدكتور حجازي محمد حجازي ووحدة السكر والغدد الصماء برئاسة الدكتورة إنجى عبد الوهاب.



وشهدت الندوة تقديم شرح لأهم أعراض مرض السكري التي تسهل إمكانية الاكتشاف المبكر للمرض وتجنب مضاعفاته، وطرق الوقاية وأسباب وعوامل خطر مرض السكري.