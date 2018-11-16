وصفة فعالة لعلاج الإسهال للكبار والصغار

يعاني العديد من تغيرات الجو التي تصيبهم بالإسهال إذا أصيبوا ببرد المعدة وغيرها من الأسباب، وقدم الدكتور محسن النادي المعالج بالأعشاب وصفة للقضاء على الإسهال للكبار والصغار.



ونصح النادي بتناول مقدار ملعقة شاي صغيرة بدون غليها ومضغها جيدا في الفم وتبلع مع ماء 3 مرات في اليوم.



أما جرعة الصغار فتكون نصف الكمية فأذا كان عمر الطفل أقل من عام تنقع مع ماء عادي ويشرب الطفل من نقاط إلى ملعقة صغيرة منه.





