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أخبار العالم

أمريكا تخفض عدد قواتها في أفريقيا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون أفريقيا كانديس تريشت أن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا قررت خفض قواتها الخاصة المكلفة بمهام مكافحة الإرهاب بنسبة 25 في المائة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت المتحدثة - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية /الخميس/ - أن عمليات خفض عديد من القوات ستشمل أيضًا 10 في المائة من عدد الجنود الأمريكيين المشاركين في برامج تدريب عسكري مع حكومات محلية.

وينتشر حوالي 7200 جندي أمريكي في عدة دول أفريقية، غالبيتهم في مناطق القرن الأفريقي، وتحديدًا جيبوتي.
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