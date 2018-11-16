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أخبار البلد

حي العجوزة يشن حملة نظافة وإشغالات بميت عقبة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:42 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
شن حي العجوز في الجيزة، حملة نظافة موسعة لنظافة شوارع ميت عقبة، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بردع المخالفين وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من رفع تراكمات القمامة من شارع محور ٢٦ يوليو من تقاطع شارع وادي النيل حتى ميدان لبنان، كما تم رفع الإشغالات من المقاهي والمحلات بالشارع.

وأكد اللواء جمال الشبكشي رئيس حى العجوزة، أن الحي مستمر في شن حملات النظافة في جميع الشوارع للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.
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