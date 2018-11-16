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محافظات

المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:19 ص
صدى البلد
ايمن رياض
تمكنت أجهزة وزارة الرى في المنيا من السيطرة على السيول التى تعرضت لها بعض المناطق وتم تسيير وتصريف المياه بالمخرات المجهزة لذلك حتى نهر النيل دون وقوع أية أضرار فى الزراعات أو المنازل.

وقال المهندس عمر درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، أنه تم اجتياز أضرار السيول بسبب جاهزية واستعداد مسبق قام به جهاز الري بالتعاون مع الأجهزة المعنية من تطهير المخرات بما كان لها الأثر فى استيعاب مياه السيول الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق فى الوقت الذى كان فيه جميع العاملين بالرى على أهبة الاستعداد لأية حالات طارئة.

وأوضح أنه تم التنسيق بين غرف العمليات الخاصة بالوزارة والمحافظة والإدارة المركزية لمتابعة الموقف أولا بأول خاصة بعدما تعرضت مناطق مخرات سيل درب عطا ودير ابو حنس الشمالى للسيول.

وأشار إلى أن المحافظ اللواء قاسم حسين تابع عن كثب الإجراءات التي تم اتخاذها وكلف أجهزة المحافظة بتقديم أي عون أو مساعدة فى حالة الطوارئ لتجنب مخاطر السيول.

وكانت بعض مدن محافظة المنيا تعرضت بعد ظهر الأربعاء لأمطار غزيرة وسيول فى مناطق شرق.
المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور
المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور
المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور
المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور
المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور
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