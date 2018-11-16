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مستشار وزير الاتصالات: نعمل على تشجيع الصادرات في قطاع صناعة الإلكترونيات

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات لصناعة الإلكترونيات، أن الوزارة تعمل على تشجيع الصادرات في قطاع صناعة الإلكترونيات وذلك يعتمد على وجود معامل متخصصة الاختبار والاعتماد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC" أمس الخميس، أن وجود معامل متخصصة للاختبار والاعتماد يحمي السوق المصري من دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات ويؤكد مطابقة منتجاتنا.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات، أن الوزارة تسعى لإقامة معامل بمصر خاصة للاعتماد بالمجمع الصناعي بمدينة السادات.
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