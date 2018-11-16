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رياضة

زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الكابتن زكريا ناصف، إن قرار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بالاعتزال اللعب دوليا اتخذه أثناء عودته من تونس وهو على متن الطائرة عائدا إلى أرض الوطن بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع ناصف، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وليد سليمان تأكد أنه خارج حسابات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأضاف زكريا ناصف، أن سليمان أعلن اعتزاله بعد أن خرج من قائمة المحليين التي ستواجه تونس اليوم الجمعة في تصفيات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكشف الكابتن زكريا ناصف، أن وليد سليمان حصل على جائزة أفضل لاعب في استفتاء الجماهير من مجلة دير جيست في عام 2018 ومرشح أن يحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة الإفريقية.
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