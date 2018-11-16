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الشباب والرياضة تنظم البطولة الخامسة للألعاب الفردية بأسوان.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، البطولة الخامسة للألعاب الفردية والتى من المقرر إجراء التصفيات النهائية لها فى 12 يناير القادم.

وأوضح هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أنه ضمن خطة المديرية وحرصًا منها علي اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية جار تنظيم البطولة الخامسة للألعاب الفردية.

وأشار رشدي إلي أن الألعاب الفردية تتضمن ألعاب التايكوندو والكاراتيه والكونغ فو والشطرنج حيث بدأت فروع هذه الألعاب فى إجراء التصفيات التمهيدية لمختلف المراحل السنية من الجنسين على أن تقام التصفيات النهائيات يوم12/1 بحضور وكيل الوزارة ووكيل المديرية لتوزيع الجوائز علي الفائزين.
الشباب والرياضة تنظم البطولة الخامسة للألعاب الفردية بأسوان.. صور
الشباب والرياضة تنظم البطولة الخامسة للألعاب الفردية بأسوان.. صور
الشباب والرياضة تنظم البطولة الخامسة للألعاب الفردية بأسوان.. صور
الشباب والرياضة تنظم البطولة الخامسة للألعاب الفردية بأسوان.. صور
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